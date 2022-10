Gibraltar (SID) - Wegen nicht ausreichender Bedingungen wird Gibraltar seine Heimspiele in der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland im "Exil" im portugiesischen Faro austragen. Das teilte der nationale Verband der britischen Mini-Enklave an der spanischen Südspitze der iberischen Halbinsel mit.

Gibraltar kann die früheren Europameister Frankreich, Niederlande und Griechenland nicht im heimischen Victoria-Stadion empfangen, weil die Arena derzeit lediglich 5000 Zuschauern Platz bietet und der Ausbau erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres beginnt. Die EM-Ausscheidung steht jedoch bereits ab dem kommenden Frühjahr auf dem Programm.