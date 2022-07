Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich mit dem portugiesischen Zweitligisten Academico Viseu auf einen Wechsel von Offensivspieler Famana Quizera geeinigt. Das teilte der Traditionsklub am Donnerstag mit. Das 20 Jahre alte Nachwuchstalent war bereits in der vergangenen Spielzeit an Academico ausgeliehen, der Klub aus Portugal hatte eine Kaufoption aber zunächst verstreichen lassen. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten die Vereine Stillschweigen.