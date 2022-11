Glasgow (SID) - Im vergangenen Jahr führte er die Glasgow Rangers bis ins Finale der Europa League, nun ist Giovanni van Bronckhorst als Teammanager des schottischen Fußball-Rekordmeisters entlassen worden. Dies teilte der Klub am Montag mit, die "jüngsten Ergebnisse haben leider weder unsere noch Giovannis Erwartungen erfüllt", sagte Douglas Park, Vorsitzender bei den Rangers.

In der schottischen Liga liegt das Team nach 15 Spielen neun Punkte hinter dem Erzrivalen Celtic Glasgow. Mit van Bronckhorst an der Seitenlinie waren die Rangers in der Vorsaison bis ins Finale der Europa League gestürmt, dort verloren sie im Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt.