Köln (SID) - Defensivspieler Luis Görlich verlässt den Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig und schließt sich dem niederländischen Zweitligisten PEC Zwolle an. Das teilte der Aufsteiger am Mittwoch mit. Der 22-Jährige war im Juli 2021 von der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim nach Braunschweig gekommen und absolvierte in der abgelaufenen Saison drei Spiele in der 3. Liga.