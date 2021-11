München - Pedri gewinnt den Award "Golden Boy 2021". Damit ist der junge Spanier vom FC Barcelona der Nachfolger von Borussia Dortmunds Erling Haaland, der 2020 als "Golden Boy" ausgezeichnet wurde.

Der Preis, der von der italienischen Zeitung "Tuttosport" an das beste Talent des Jahres geht, wird Nationalspieler Pedri am 13. Dezember 2021 in Turin überreicht.

Dortmunds Bellingham auf Platz 2

Der 18-jährige Pedri setzte sich mit 318 Punkten deutlich vor Borussia Dortmunds Jude Bellingham (119 Punkte) durch.

In diesem Jahr bestand die Jury einerseits aus Journalisten verschiedener Medien sowieso prominenten Größen aus dem Fußball wie etwa Lothar Matthäus oder Luca Toni.

Web-Preis geht an DFB-Juwel Adeyemi

Für das Online-Voting von "Tuttosport" zur Wahl des "Golden Boys" wird ein separater Preis vergeben. Dieser Web-Preis für die meisten online abgegebenen Stimmen geht an den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi.

Dank euch Fans setzte sich @karim_adeyemi beim Online-Voting mit den meisten Stimmen durch und sichert sich damit den #GoldenBoy Web-Award 2021! 👊 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) November 22, 2021

Der 19 Jahre alte Angreifer sammelte die meisten Votings vor Charles De Ketelaere vom FC Brügge. Adeyemi folgt als Gewinner des Web-Preises auf Barcas Ansu Fati.

"Ich bin überrascht und stolz, dass ich jetzt einer von den Spielern bin, die auf dieser tollen Liste stehen. Mein Traum ist es in erster Linie, weiter erfolgreich Fußball zu spielen, möglichst viel zu gewinnen und dabei auch noch viele Tore zu schießen, um meinem Team helfen zu können. Ehrungen wie diese ergeben sich dann hoffentlich zwangsläufig", sagte Adeyemi in einer Pressemitteilung seines Klubs Red Bull Salzburg zur Auszeichnung.

