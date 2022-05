Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat einen Verbleib beim englischen Meister Manchester City für die kommende Spielzeit offengelassen. "Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und unsere Ideen und Pläne austauschen, und dann wird man sehen, was dabei herauskommt", sagte der 31-Jährige im Interview mit dem kicker. Erst müsse er dafür aber in aller Ruhe in sich gehen.

Die Frage sei nämlich, "ob und wann ich noch einmal etwas Neues machen möchte", führte der Mittelfeldspieler aus: "Diese Frage habe ich für mich selbst tatsächlich aber auch noch nicht beantwortet." Er sei sich bewusst, dass es fußballerisch "nach wie vor keine bessere Adresse als Manchester City unter Pep Guardiola" gebe, betonte er: "Das wird sich die nächsten Jahre auch kaum ändern."

Gündogans Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, Guardiola hatte ihn zuletzt in wichtigen Partien oft auf die Bank gesetzt. Beim Finale um die Meisterschaft avancierte der 56-malige Nationalspieler als Joker mit einem Doppelpack zum Matchwinner. "Ich bin ein Spieler, der immer spielen möchte. Ich brauche das auch für meinen Rhythmus, sonst tue ich mir oft schwer", sagte Gündogan.