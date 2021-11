Köln - Titelverteidiger Manchester City bleibt dem FC Chelsea in der englischen Premier League auch dank Ilkay Gündogan auf den Fersen. Der Nationalspieler erzielte beim 2:1 (1:0) gegen West Ham United den Führungstreffer (33.). Fernandinho (90.) legte nach, die Gäste verkürzten durch Manuel Lanzini (90.+4).

City zog damit zunächst mit 29 Punkten mit Chelsea gleich. Der Champions-League-Sieger trifft am Sonntagabend aber noch auf Rekordmeister Manchester United.

Liverpool bleibt dran

Der FC Liverpool (28) mit Teammanager Jürgen Klopp bleibt am Führungs-Duo dran. Die "Reds" setzten sich bereits am Samstag an der Anfield Road mit 4:0 (3:0) gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl durch. Der Portugiese Diogo Jota (2., 32.), der Ex-Münchner Thiago (37.) und Virgil van Dijk (52.) trafen.

Der FC Arsenal hatte zuvor weiteren Boden gut gemacht. Die "Gunners" setzten sich gegen Tabellenschlusslicht Newcastle United mit 2:0 (0:0) durch. Es war der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen. Bukayo Saka (56.) und Gabriel Martinelli (66.) trafen für die Londoner, bei denen Nationaltorwart Bernd Leno erneut nur auf der Bank saß. Arsenal hat 23 Punkte auf dem Konto.

Spurs-Spiel wegen Schnee abgesagt

Das Spiel zwischen dem FC Burnley und den Tottenham Hotspur musste am Sonntag unterdessen wegen starken Schneefalls kurzfristig abgesagt werden. "Aufgrund von Problemen mit dem Spielfeld kann das Spiel nicht sicher durchgeführt werden", twitterten die Gastgeber, nachdem beide Teams bereits ihre Mannschaftsaufstellung veröffentlicht hatten.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.