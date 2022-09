München - Der Ex-Dortmunder Erling Haaland hat seine Torserie in der Premier League für Manchester City fortgesetzt. Der norwegische Nationalstürmer war beim 3:0 (2:0)-Erfolg des Titelverteidigers bei den Wolverhampton Wanderers in der 16. Minute zum elften Mal in dieser Saison in der Meisterschaft erfolgreich.

City ist damit zunächst wieder Tabellenführer, der bisherige Spitzenreiter FC Arsenal spielt am Sonntag (15.00 Uhr im Liveticker bei ran) beim FC Brentford.

Bereits in der ersten Minuten hatte Jack Grealish das 1:0 für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola erzielt. In der 69. Minute erhöhte Phil Foden auf 3:0 für die Gäste.

City nach Horror-Foul in Überzahl

Nationalspieler Ilkay Gündogan saß bei den Gästen zunächst auf der Bank und wurde in der 72. Minute für den starken Ex-Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne eingewechselt.

Die Gastgeber verloren in der 33. Minute Nathan Collins wegen groben Foulspiels per Roter Karte. In Unterzahl hatten die Wolves keine Chance mehr gegen das Starensemble der Citizens.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.