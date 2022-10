München - Der DFB-Elf fehlt die Abgezocktheit vor dem Tor? Kleiner Tipp: In der MLS schießt sich ein Deutscher gerade in einen Rausch. Hany Mukhtar ist in Nashville ein Star: Der gebürtige Berliner mit sudanesischen Wurzeln darf sich mit 23 Treffern aus 34 Spielen nun Torschützenkönig nennen.

"Auch wenn der Teamerfolg über allem steht, ist so eine Einzelauszeichnung schon was sehr, sehr Schönes", sagte der 27-Jährige am Sonntag der "Deutschen Presseagentur". Mit einer Menge Selbstvertrauen und Kraft im rechten Fuß knallt der Spieler von Nashville SC nämlich zurzeit das Runde ein ums andere Mal ins Eckige. Mal mit dem Kopf, mal per Freistoß, mal per Elfmeter, mal als Vollstrecker.

Der Offensivspieler kürt sich damit erst als dritter Europäer nach Nemanja Nikolic und Bradley Wright-Phillips zum Torschützenkönig der nordamerikanischen Liga. Dabei war er an mehr als der Hälfte aller Saisontreffer seines Teams direkt beteiligt.

"Kein Spieler (in der MLS) ist so wertvoll für sein Team, wie Mukhtar es für uns ist. Mir fällt da wirklich keiner ein", lobte ihn Trainer Gary Smith bereits im Juli in einer Pressekonferenz.

Hany Mukhtar im MVP-Rennen

Mukhtar sammelte diese Saison 23 Tore und sieben Vorlagen, kein anderer Spieler kommt auf so viele Scorer-Punkte. Der gebürtige Berliner spielt bei Nashville als eine Art hängende Spitze. Im Spielaufbau lässt er sich immer wieder fallen, trägt den Ball auch gerne selbst nach vorne und leitet mit seinem Passspiel gefährliche Angriffe ein.

Jedes Jahr zeichnet die MLS den besten Spieler der Saison, den MVP, aus. Mukhtar gilt als Top-Favorit auf diesen Titel. Und das in einer Liga mit Stars wie Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Chicharito oder Lorenzo Insigne.

"Ich will mit dem Team erfolgreich sein, aber will nicht lügen: Ich will natürlich auch den MVP-Titel gewinnen", wird Mukhtar auf der Website der MLS zitiert.

Nach seinem Torjägertitel hat er dazu nun beste Chancen.

Hany Mukthar: Saisonkrönung durch Meistertitel?

Doch die Saison in den USA ist noch lange nicht vorbei. Denn jetzt stehen die Play-offs an: Alle Hoffnungen in Nashville ruhen dabei auf dem deutschen Torjäger.

Mukthar soll seinen Verein zunächst gegen die beiden Klubs aus Los Angeles ins Halbfinale führen, ehe weiter vom MLS-Cup geträumt werden darf. Für die Partie gegen LA Galaxy zeigte sich der 27-Jährige schon einmal zuversichtlich: "Das wird nicht einfach, aber wir haben gezeigt, dass wir jeden schlagen können."

Nashville muss allerdings auswärts ran, da sich die Kalifornier lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses besser platzierten und dadurch Heimrecht haben. Im Falle eines Weiterkommens könnten Mukthar und sein Team immerhin gleich in der Stadt bleiben, da im Viertelfinale der Los Angeles FC wartet.

Hany Mukthar: Einer für das DFB-Team und die WM?

Unterdessen sucht die deutsche Nationalmannschaft gerade akribisch nach einem echten Goalgetter. Lothar Matthäus legte sich in seiner Kolumne "So sehe ich das" sogar fest, dass "Hansi Flick einen Mittelstürmer mit zur WM nehmen wird, den man noch nicht auf dem Zettel hat."

Die Präferenzen des Bundestrainers gehen dabei aber wohl eher in Richtung eines echten Neuners. Zudem müsste sich Mukthar gegen eine starke Konkurrenz, wie etwa den aufstrebenden Niclas Füllkrug oder die bereits in der DFB-Elf spielenden Timo Werner und Lukas Nmecha, durchsetzen, um doch noch eine Chance auf ein WM-Ticket zu bekommen.

Zwar ist die MLS nicht gerade die stärkste Liga der Welt, dennoch sprechen Mukthars Statistiken für sich und sind für Hansi Flick definitiv eine Überlegung wert.

Nashville erst seit 2020 in der MLS

Denn Mukhtar ist sozusagen seit der fußballerischen Geburtsstunde des Nashville SC ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft. Das Team aus Tennessee wurde 2020 als weitere Franchise in die MLS aufgenommen. Mukhtar markierte seitdem 70 Treffer, knapp 55 Prozent aller Nashville-Tore.

Dabei flog der Shootingstar der MLS in den Jahren zuvor lange unter dem Radar. Der quirlige 1,73 Meter große Offensivmann gehörte zu den besten Jugendspielern bei Hertha BSC, konnte sich aber beim Hauptstadtklub trotz sehr guter Leistungen in den Nachwuchsmannschaften und in der Reserve nicht im Profi-Kader festspielen.

"Dass Hany nicht gespielt hat, hat nicht nur mit ihm, sondern mit der gesamten Mannschaft zu tun. (...) Ich kann keinen jungen Spieler in eine Mannschaft werfen, die keine gute Stabilität hat", sagte der damalige Hertha-Coach Jos Luhukay (2012 bis 2015) im "Berliner Tagesspiegel".

Reise durch Europa

Mit 19 Jahren wechselte Mukhtar zu Benfica Lissabon. In Portugal konnte er nicht Fuß fassen, eine Leihe zu RB Salzburg brachte auch nicht die gewünschte Entwicklungskurve.

Erst beim dänischen Klub Bröndby IF, der ihn nach einem Leihgeschäft fest verpflichtete, entwickelte sich Mukhtar zur Stammkraft im Profifußball.

"Ich weiß, dass mein Weg eher nicht normal verlaufen ist. Ich würde aber jeden Schritt nochmal so gehen", sagte der Sohn eines Sudanesen im Interview mit dem "kicker" und fügte über seine Hertha-Zeit hinzu: "Ich war 17, 18 - das war zu dieser Zeit kein 'normales' Alter für einen Bundesliga-Stammplatz. Hertha ist damals oft ab- und aufgestiegen, das war für einen jungen Spieler nicht einfach."

Erfolgreichstes Kapitel bei Nashville

Sein fußballerisch erfolgreichstes Kapitel schreibt Mukhtar aktuell bei Nashville. Ein Kapitel, das zusätzlich noch mit der Auszeichnung zum MVP geschmückt werden könnte.

Das statistische Duell um die Auszeichnung hat der 27-Jährige (23 Tore und sieben Vorlagen) gegen seine zwei Hauptkonkurrenten Sebastian Drussi (22 Tore und fünf Vorlagen) vom Austin FC und Daniel Gazdag (22 Tore und sechs Vorlagen) von Philadelphia Union jedenfalls für sich entschieden.

Ob Mukhtar den Titel letztendlich erhält, entscheidet sich spätestens am 4. November.

