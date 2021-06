München/Paris - Die Ansprüche in Paris sind Jahr für Jahr dieselben, mindestens das nationale Double möchte es doch bitte sein.

Doch eigentlich reicht das Präsident Nasser Al-Khelaifi und Co. nicht, das große Ziel ist und bleibt der Triumph in der Champions League. Die beste Vereinsmannschaft Europas zu sein, die anderen großen Klubs im Rückspiegel zu sehen, sich die Krone aufzusetzen - das ist, was in Paris zählt.

PSG-Präsident Al-Khelaifi gibt klares Ziel aus

"Fragen Sie jeden Spieler, was wir in der nächsten Saison anstreben und er wird Ihnen sagen: den Gewinn der Champions League. Das ist jedes Jahr unser Ziel, wir werden es nicht verstecken", so der katarische Geschäftsmann kürzlich in einem Interview mit der französischen Zeitung "L'Equipe".

Der Blick richtet sich also schon auf den 28. Mai 2022, dann findet in Sankt Petersburg das Endspiel um den wichtigsten Titel im europäischen Vereinsfußball statt. Und damit es endlich mit der Krönung zum Champions-League-Sieger klappt, greifen die Pariser Verantwortlichen in diesem Sommer tief in die Tasche - mal wieder.

Bereits fix ist der Transfer von Mittelfeldmann Danilo Pereira, der schon die vergangene Saison auf Leihbasis bei PSG verbrachte und nun dauerhaft für die Mannschaft von Trainer Mauricio Pocchettino spielen wird. Neben dem Portugiesen könnte 2021/22 Georginio Wijnaldum auflaufen, der sich gegen einen ablösefreien Wechsel zum FC Barcelona und für Paris entschied.

"Wir haben vier Wochen mit Barcelona verhandelt, sind uns aber nicht einig geworden. PSG hat dann schneller eine Entscheidung getroffen", so der Niederländer auf einer Pressekonferenz.

PSG: Donnarumma und Hakimi im Anflug

Darüber hinaus kursieren weitere, sehr prominente Namen rund um den Prinzenpark. Nach Informationen des Journalisten Fabrizio Romano sind auch die Transfers von Achraf Hakimi und Gianluigi Donnarumma in trockenen Tüchern. Ersterer soll um die 70 Millionen Euro kosten, zweiterer ist ablösefrei zu haben. Beide sollen bis 2026 unterschreiben.

Und dann wäre da ja auch noch die Causa Sergio Ramos. Nach 16 Jahren im Trikot von Real Madrid kehrt der Innenverteidiger den Königlichen den Rücken. Als heißester Favorit auf eine Verpflichtung gilt in den Medien PSG.

PSG: Was läuft da mit Sergio Ramos?

Der Innenverteidiger könnte möglicherweise das fehlende Puzzleteil zum heiß ersehnten CL-Triumph sein. Ramos bringt neben seinen großen fußballerischen Qualitäten auch das Sieger-Gen und die entsprechende Mentalität mit.

Sollte Al-Khelaifi der Coup gelingen und Ramos tatsächlich an die Seine wechseln, wäre das wohl einer der Transfers dieses Sommers. Und der Traum von der Champions League damit vielleicht ein wenig realistischer.

