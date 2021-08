Köln (SID) - Der frühere französische Weltklassestürmer Thierry Henry bleibt Co-Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft. Die Vertragsverlängerung mit dem Weltmeister von 1998 bis zur WM-Endrunde in Katar im kommenden Jahr gab der belgische Verband am Montag bekannt. Der 44-Jährige war nach ersten Gehversuchen als Cheftrainer (AS Monaco und Montreal Impact) vor der EM zu den Belgiern zurückgekehrt.