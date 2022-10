München - Als auf Iker Casillas' Twitter-Account am Sonntag die Nachricht auftauchte, dass der frühere Torhüter von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft homosexuell sei, wurde dies natürlich innerhalb weniger Minuten tausendfach verbreitet.

"Ich hoffe, dass Sie mich respektieren: Ich bin schwul", stand in dem Tweet, den der 41-Jährige vermeintlich absetzte, um sich zu outen.

Casillas: Twitter-Account wurde gehackt

Kurze Zeit später war der Tweet allerdings wieder gelöscht worden, was die Verwirrung zwischenzeitlich noch größer machte.

Aber einige Zeit später schrieb Casillas. "Das Konto wurde gehackt. Zum Glück ist alles in Ordnung. Ich entschuldige mich bei allen meinen Anhängern. Und natürlich weitere Entschuldigungen an die LGBT-Gemeinschaft", schrieb der Ex-Profi später.

Allerdings nehmen ihm diese Begründung längst nicht alle ab. So schreibt die spanische Sportzeitung "As", dass es sich bei Casillas‘ ursprünglichem Tweet um eine ironische Reaktion seinerseits auf Berichte in spanischen Medien über eine angebliche Affäre handeln könnte.

Cavallo reagiert empört auf Casillas-Tweet

Daraufhin meldete sich der australische Profi Josh Cavallo zu Wort, der sich erst vor kurzem als homosexuell geoutet hatte.

"Sich mit Witzen darüber lustig zu machen, dass man sich im Fußball outet, ist enttäuschend", schrieb Cavallo auf Twitter. "Es ist ein schwerer Prozess, den alle LGBTQ+-Personen durchmachen müssen. Wenn sich meine Vorbilder und Spieler-Legenden darüber lustig machen, sich zu outen und über meine Community lustig machen, ist mehr als respektlos."

Puyol bittet um Entschuldigung

Cavallos Enttäuschung ist umso verständlicher, da Carles Puyol, Casillas langjähriger Nationalmannschaftskollege mittlerweile zugegeben hat, dass es sich zumindest bei seinem Tweet um einen Witz gehandelt hatte.

Er hatte auf Casillas ersten Tweet reagiert und geschrieben: "Es ist Zeit, unsere Geschichte zu erzählen, Iker." Am Abend dann entschuldigte er sich reumütig. "Ich habe einen Fehler gemacht und bitte um Entschuldigung für einen unbeholfenen Scherz ohne böse Absichten und absolut unangebracht. Ich verstehe, dass das Gefühle verletzt haben könnte. Mein ganzer Respekt und meine Unterstützung für die LGTBIQA+ Gemeinschaft", schrieb er auf Twitter.

Casillas war von 2016 bis 2021 mit der spanischen Journalistin Sara Carbonero. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne.

Für Real Madrid bestritt der Welt- und zweimalige Europameister 725 Pflichtspiele, seine Karriere beendete er nach fünf Jahren beim FC Porto im Sommer 2020. Mittlerweile kehrte Casillas als Berater von Präsident Florentino Perez zu den "Königlichen" zurück.

