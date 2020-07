Miami/München - 0:1. 1:2. 1:2. 1:2. 0:1. Fünf Spiele, fünf knappe Niederlagen.

Inter Miami legte einen denkbar schlechten Start in die erste MLS-Saison hin, nach der Pleite gegen den New York City FC am Montagabend wurde es sogar historisch.

Noch nie startete ein neues Team mit fünf Niederlagen in die amerikanische Fußballliga, außerdem bedeutete das 0:1 das Aus beim "MLS is Back Tournament" im Disney World in Orlando.

Beckham bittet um Geduld

Angesichts des Fehlstarts fühlte sich niemand Geringeres als David Beckham, Miteigentümer des Klubs aus Florida, dazu berufen, ausführlich Stellung zu beziehen.

"Manchmal ist der Weg lang und man muss eine Verschnaufpause machen", schrieb die englische Fußball-Ikone auf Instagram.

"Manchester United, Real Madrid, La Liga und die Premier League wurden nicht an einem Tag erbaut. Teams, Spieler und Klubs brauchen Zeit, um aufzublühen. Aber wenn sie es tun, scheinen die harten Zeiten weit weg. Es wichtig, sich Zeit zu nehmen, um zu reflektieren, was wir bisher erreicht haben. Ich bin stolz auf mein Team, unseren Klub und die tollen Fans, die wir haben. Geduld ist eine Tugend."

Fast 1,3 Millionen Herzchen sammelte Beckham mit seinem Post, Inter Miami folgten bis Dienstagabend auf Instagram bisher gerade einmal 791.000 Fans.

Dass Beckham seine Ex-Klubs Manchester United und Real Madrid als Beispiele nennt, unterstreicht, welche Maßstäbe für Inter Miami gelten. Das Team soll schon bald um die Meisterschaft mitspielen und dabei idealerweise so viel Glamour versprühen, wie es Beckham selbst während seiner Karriere tat.

Nicht umsonst lässt der 45-Jährige in Miami derzeit ein Stadion für 25.000 Zuschauer bauen, inklusive Vergnügungspark im Flamingo-Rosa des Klubs.

Der Trainer zeigt sich kämpferisch

"Es gibt Dinge, die wir verbessern müssen", sagte Trainer Diego Alonso: "Wir sind selbstkritisch und wir müssen mehr tun. Wir haben jetzt einige Wochen Arbeit vor uns und dann hoffen wir, in die reguläre Saison starten zu können. Man muss wissen, wie man reagiert. Wenn der Weg steinig ist, kommen nur die Harten weiter. Wir haben eine klare Richtung und eine Verpflichtung."

Und diese Richtung kann nur heißen: nach oben!

Tatsächlich hätten die Startbedingungen für die neue Franchise allerdings auch kaum schwieriger sein können. Nach den zwei ersten Pflichtspielen kam die fast viermonatige Corona-Pause, dann das Turnier in Disney-World. Für ein komplett neuformiertes Team ist es so extrem schwierig, sich zu finden.

Große Namen werden in Miami gehandelt

Unter diesen Umständen machen die Ergebnisse sogar Hoffnung, schließlich verlor Inter alle fünf Spiele knapp. Trotzdem soll wohl schon bald nachgelegt werden. Denn die großen Namen fehlen noch im Kader des Klubs, Beckham würde gerne einen echten Führungsspieler präsentieren.

Gareth Bale, James Rodriguez, Radamel Falcao oder David Silva - sie alle wurden schon mit Inter Miami in Verbindung gebracht. Ob eine solche Verpflichtung realistisch ist, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.

Fest steht allerdings schon jetzt, dass sich die Mannschaft steigern muss.

Denn ein Team, das immer verliert, passt ganz sicher nicht zum Image eines David Beckhams. Und außerdem hat Miami davon schon zwei. Die Footballer der Dolphins und die Baseballer der Marlins.

Christian Stüwe

