Mailand (SID) - Simone Inzaghi bleibt dem italienischen Fußball-Vizemeister Inter Mailand als Trainer langfristig erhalten. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem 46-Jährigen bis 2024 verlängert. Inzaghi steht bei Inter seit 2021 an der Seitenlinie und gewann in seiner ersten Saison direkt den Pokal und den italienischen Supercup.