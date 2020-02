Köln - Der italienische Fußball-Erstligist Brescia Calcio kommt nicht zur Ruhe: Zum zweiten Mal in dieser Saison wurde Trainer Eugenio Corini gefeuert. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit.

Corini soll durch Diego Lopez ersetzt werden, der bereits das Training am Mittwochnachmittag leiten sollte. Corini hatte im vergangenen Dezember den erfolglosen Trainer Fabio Grosso beerbt, der nach lediglich drei Wochen als Coach gefeuert worden war. Grosso hatte Corini ersetzt, der bereits am 5. November 2019 zum ersten Mal in dieser Saison entlassen worden war.

