Köln (SID) - Fußball-Europameister Italien muss im WM-Qualifikationsspiel gegen die Schweiz am Freitag in Rom auf Stürmer Ciro Immobile verzichten. Der frühere Dortmunder habe das Trainingslager in Coverciano bei Florenz am Dienstag wegen einer Wadenverletzung verlassen, teilte der nationale Verband FIGC mit. Ersetzt wird der 31-Jährige von Sassuolo-Angreifer Gianluca Scamacca.