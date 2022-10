Köln (SID) - Trainer Stefano Pioli vom italienischen Fußballmeister AC Mailand ist zum Trainer des Jahres in der Serie A gekürt worden. Pioli hatte mit dem Klub in der vergangenen Saison die erste Meisterschaft seit 2011 eingefahren. Die Auszeichnung wurde ihm im Rahmen einer Gala am Montag von der Spielergewerkschaft AIC verliehen.

Der 56-Jährige, der seit 2019 auf der Trainerbank der Rossoneri sitzt, setzte sich in dem Voting gegen seine Kollegen Simone Inzaghi von Inter Mailand und Jose Mourinho von der AS Rom durch.

Die erfolgreiche Saison mit seinem Team beschrieb Pioli als "das beste Jahr meines Lebens. Ich hatte das Glück, einen unterstützenden Verein und außergewöhnliche Spieler zu haben." Der Titelverteidiger sei "immer noch hungrig nach Erfolgen, und wir wollen die Leistungen der vergangenen Saison wiederholen", betonte der Coach.