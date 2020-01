Köln - Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat in seinem womöglich letzten Spiel für Vissel Kobe den japanischen Kaiserpokal gewonnen. Der ehemalige Kölner stand beim 2:0 (2:0) gegen Kashima Antlers im neu eröffneten Olympiastadion in Tokio gegen Kashima Antlers von Beginn an auf dem Feld, kurz vor Schluss (90.+2) verließ er für Superstar David Villa das Feld.

Größter Erfolg für Vissel Kobe

Ein Eigentor von Tomoya Inukai (18.) sowie der Treffer von Noriaki Fujimoto (38.) entschieden die Partie zugunsten der Mannschaft des deutschen Trainers Thorsten Fink. Für den Klub aus der Millionenmetropole in der Präfektur Hyogo ist es der erste Pokalsieg und der bisher größte Triumph der jungen Vereinsgeschichte.

Die Zukunft des 34 Jahre alten Podolski ist noch unklar. Sein Vertrag in Kobe endet am 31. Januar 2020. Zuletzt war der Stürmer durch den Kölner Stadt Anzeiger unter anderem mit einer Rückkehr zu seinem Herzensklub 1. FC Köln in Verbindung gebracht worden.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.