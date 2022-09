München - Jay Gorter wurde kurz nach seiner Einladung zur niederländischen U21-Nationalmannschaft wieder ausgeladen, weil er wohl nicht schnell genug auf eine Nachricht bei WhatsApp geantwortet haben soll. Das zumindest behauptet der "Telegraaf"-Journalist Mike Verweij in einem Podcast.

Doch warum antwortete der Keeper zu spät? Laut Verweij befand sich der 22-Jährige zum Zeitpunkt der Nachricht im Krankenhaus, um seine nierenkranke Mutter zu besuchen und soll deshalb keinen Empfang gehabt haben.

Torwarttrainer lädt Gorter kurzerhand wieder aus

Trotz dieses Umstands soll Torwarttrainer Sierd van den Berg den Keeper von Ajax Amsterdam kurzerhand wieder ausgeladen haben.

"Das Nichtbeantworten von Nachrichten hat Gorter viel Geld gekostet. Der Trainer dachte, dass Gorter trotz der Situation seiner Mutter auf seine Bewerbungen hätte reagieren können", so Verweij in seinem Podcast.

Kurze Zeit später nominierte van den Berg gleich drei neue Torhüter nach. Doch damit nicht genug: Für Verweij stecken hinter der plötzlichen "Nicht-Nominierung" auch andere Gründe. Im Podcast führte er aus, dass die "Beziehung zum Torwarttrainer wichtiger sei als die Leistung".

Gorter gilt in den Niederlanden als großes Talent und wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet. Über AZ Alkmaar und die Go Ahead Eagles Deventer fand der 22-Jährige im Sommer 2021 zurück in die Hauptstadt. In der laufenden Saison stand er bisher nur bei der 3:5-Niederlage im niederländischen Supercup auf dem Platz. Gorter selbst äußerte sich zu seiner "Ausladung" bisher nicht.

