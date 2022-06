München - Paris Saint-Germain sucht angeblich nach einem Nachfolger für Mauricio Pochettino. Dass der Argentinier nach einer enttäuschenden Saison weiter an der Seitenlinie stehen darf, gilt als unwahrscheinlich. Jetzt hat der französische Hauptstadtklub laut dem "Telegraph" ein Auge auf Jose Mourinho geworfen, der jüngst mit AS Rom die Europa Conference League gewann.

Im Anschluss an seinen fünften internationalen Titel ließ der Portugiese aber klare Worte über seinen Verbleib in Italien folgen: "Ich bleibe, keinen Zweifel. Auch wenn einige Gerüchte auftauchen, möchte ich nur bei der Roma bleiben."

Da sein Vertrag dort noch bis 2024 läuft, müsste PSG wohl auch tief in die Tasche greifen, um den 59-Jährigen loszueisen. Er gelte in Paris als neuer Top-Kandidat für den Posten, nachdem der ursprüngliche Wunschkandidat Zinedine Zidane abgesagt haben soll.

Mourinho kennt neuen PSG-Sportdirektor Campos

Treibende Kraft ist angeblich auch Mourinhos Landsmann Luis Campos, der als neuer Sportdirektor bei PSG bekanntgegeben wurde. Bereits bei Real Madrid arbeiteten die beiden eng zusammen. Die PSG-Bosse sollen zudem nicht zuletzt durch den Erfolg in der Conference League vom Portugiesen überzeugt sein, der den Klub endlich zum langersehnten Triumph in der Champions League führen soll.

Das Engagement in der Königsklasse könnte auch ein Argument für "The Special One" sein, der mit Rom nur in der Europa League spielen würde. Den Medienberichten zufolge haben aber noch keine Gespräche zwischen Verein und Trainer stattgefunden.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.