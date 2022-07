München - Paris St. Germain fährt ohne Julian Draxler nach Japan zur Saison-Vorbereitung, der Weltmeister hat offenbar keine Zukunft in der französischen Hauptstadt.

Nun hängt der 28-Jährige in der Luft, denn dem PSG-Streichkandidaten liegen zurzeit keine konkreten Angebote vor. Draxlers Vertrag in Paris läuft noch bis 2024, ein ablösefreier Transfer ist also so gut wie ausgeschlossen.

Draxler bei PSG "unerwünscht"

Denn wie die französische Sportzeitschrift "L'Equipe" berichtet, gehört der Deutsche einer Gruppe von unerwünschten Spielern bei PSG an. Neben Draxler stehen offenbar auch Georginio Wijnaldum, Ander Herrera und Rafinha auf dieser Streichliste.

Offensiv haben die Pariser mit Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Mauro Icardi und Neuzugang Hugo Ekitike zu viel hochkarätiges Personal, sodass der Ex-Schalker und -Wolfsburger keinen Platz im Kader und ausreichend Chancen auf Spielzeit hat.

Fährt Draxler mit nach Katar?

Von dieser benötigt der Offensivspieler jedoch ausreichend, um noch eine Chance auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar im Winter zu wahren. Zuletzt spielte Draxler auch in der deutschen Nationalmannschaftunter Hansi Flick kaum eine Rolle mehr.

Bei Paris kam der gebürtige Gladbecker überwiegend zu Kurzeinsätzen und konnte in der vergangenen Saison in 24 Spielen nur vier Scorer-Punkte aufweisen. Zudem laboriert der Weltmeister aktuell noch an einer Knieverletzung.

Klopft der AC Mailand an?

Ein Tapetenwechsel würde Draxler also durchaus zugutekommen, stellt sich nur die Frage, bei welchem Verein. Dadurch, dass der 28-Jährige nicht ablösefrei zu haben ist, muss ein Verein erst einmal die Summe aufbringen, um den Mann von PSG loszueisen. Zurzeit beträgt sein Marktwert laut "transfermarkt.de" rund 18 Millionen Euro.

Zumindest mit einem Verein wurde Draxler im Sommer bereits in Verbindung gebracht: AC Mailand. Die "Rossoneri" haben sich wohl bei PSG nach dem Deutschen erkundigt, konkretes Interesse besteht jedoch offenbar noch nicht.

Auch Bundesliga-Rückkehr eine Option

Tatsächlich fehlt den Mailändern ein Spielertyp, wie Draxler es ist, doch es ist fraglich, ob dieser überhaupt bereit wäre, den Weg in die Serie A anzutreten. Schließlich gab es zuletzt auch immer wieder Gerüchte, um eine Rückkehr des Offensivspielers in die Bundesliga.

Doch welcher Verein würde überhaupt in Frage kommen? Borussia Dortmund scheint allein schon aufgrund Draxlers königsblauer Vergangenheit als komplett unrealistisch. Auch der FC Bayern München würde keinen Sinn ergeben.

Draxler: Wer kommt in Frage?

RB Leipzig ist auf Draxlers Position mit Emil Forsberg, Daniel Olmo und Christopher Nkunku ohnehin schon ausreichend besetzt. Bayer Leverkusen kommt nach der Verlängerung von Youngster Florian Wirtz ebenfalls nicht in Frage.

Eintracht Frankfurt? Der Europa-League-Champion hat in diesem Sommer erst in Mario Götze einen weiteren Weltmeister unter Vertrag genommen, der die Lücke auf der Achter-, beziehungsweise Zehner-Position gestopft hat. Auch wenn Götze mittlerweile etwas defensiver unterwegs ist und Draxler auch auf dem Flügel einsetzbar ist, werden die Hessen wohl nicht für Draxler bieten.

Macht es Draxler wie Götze?

Dann wird es in der Bundesliga auch schon knapp mit Vereinen, die sich das Gesamtpaket Julian Draxlers - Ablöse und Gehalt - leisten können. Auch Draxlers Ex-Klub VfL Wolfsburg scheint keine realistische Option zu sein.

Das Gute für den Weltmeister: Das Transferfenster ist noch eine Weile offen. So können sich mit der Zeit auch noch Klubs aus der Premier League bei PSG melden. Oder Draxler macht es wie Götze, geht einen Schritt zurück und sucht sich einen Verein wie die PSV Eindhoven, um frischen Wind in seine Karriere zu bringen.

Wo auch immer es den 28-Jährigen hin verschlägt, er kann nach wie vor vielen Mannschaften in Europa einiges geben - nur eben nicht Paris St. Germain. Dieses Kapitel scheint für Draxler ein Ende zu nehmen.

Max Bruns

