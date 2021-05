München/Lissabon - "Es ist ein besonderer Moment, ich fühle mich sehr gut und bin glücklich, dass die Fans für mich abgestimmt haben. Es ist eine große Auszeichnung, wenn die Anhänger entscheiden."

Die Freude über seine Errungenschaft war Julian Weigl nach seiner Ehrung deutlich anzumerken. Überreicht bekam Weigl den "Cosme Damiao Award" von Rui Costa, Ex-Benfica-Profi und Vizepräsident des Klubs.

Keine Anzeichen von Startschwierigkeiten

Nachdem der Mittelfeldmann im Januar 2020 von Borussia Dortmund in die portugiesische Hauptstadt gewechselt war, fühlte er sich unter Trainer Jorge Jesus von Beginn an pudelwohl und bekam schnell das Vertrauen des 66-Jährigen geschenkt.

Weigl entwickelte sich schnell zum Leistungsträger und beendete seine erste Saison mit Benfica im Sommer 2020 auf Platz zwei hinter dem FC Porto. In 18 Partien spielte der 25-jährige 17 mal in der Startelf und machte beim 2:1-Sieg über Rio Ave sein erstes Tor für die "Adler".

"Waren von der Qualität überzeugt"

Zwar geht die Meisterschaft in der aktuellen Saison an den Stadtrivalen Sporting, aber Benfica hat auf Platz drei die Chance, sich in der kommenden Saison erneut für die Königsklasse zu qualifizieren.

Auch im Verein fand Weigl schnell Anschluss und erntete Lob von allen Seiten. Rui Costa sagte nach der Preisübergabe: " Wir waren komplett von der Qualität des Spielers und den Eigenschaften des Menschen überzeugt. Nach einem Jahr ist es mir ein Vergnügen, ihm diesen Preis zu überreichen."

Vertrag noch bis 2024

Und dieses Vergnügen dürfte den Rot-Weißen noch ein paar Jahre erhalten bleiben. Weigl hat bei Benfica einen Vertrag bis 2024 und dürfte in seiner aktuellen Situation auch absolut keine anderen Gedanken im Kopf haben.

"Es ist ein sehr großer Klub, aber trotzdem sehr familiär. Jeder ist sehr offen, ich habe den Support den Fans immer gespürt, die sehr besonders sind", betonte er im Interview nach der Auszeichnung. "Umso mehr tut es weh, dass sie aktuell nicht dabei sein können."

Keine Option für Löw

Für die Deutsche Nationalmannschaft hat Weigl bisher vier fünf Länderspiele bestreiten dürfen. Einmal durfte er in der WM-Qualifikation ran, die vier anderen waren Freundschaftsspiele. Doch das ist lange her, zuletzt trug Weigl das Trikot mit dem Adler auf der Brust im März 2017.

Im Gegensatz zu Kevin Volland, den Bundestrainer Joachim Löw nach langer Abstinenz mit zur EM-Endrunde nehmen wird, spiet Weigl weiterhin keine Rolle im DFB-Team. Sicher hat er mit Kimmich, Kroos, Can und Co. auch namhafte Konkurrenz im Mittelfeld, dennoch sollte der kommende Trainer der DFB-Auswahl auch immer mit einem Auge in die portugiesische Hauptstadt schauen. Denn da tut sich Erfreuliches aus deutscher Sicht.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.