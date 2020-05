München – Innenverteidiger Giorgio Chiellini ist kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Zweikampfhärte geht. Doch jetzt schoss der langjährige Abwehrboss von Juventus Turin über das Ziel hinaus.

In seiner Biografie bezeichnete der Italiener das Foul von Real-Legende Sergio Ramos an Liverpool-Stürmer Mohamed Salah im Champions-League-Finale 2018 als "Meisterstück".

Salah musste damals nach einer brutalen Attacke von Ramos mit einer schweren Schulterverletzung vom Platz. Mit dem Ägypter verließ auch das Glück den FC Liverpool. Nach zwei dicken Patzern von Keeper Loris Karius holten schließlich Ramos und Real den Henkelpott.

Ramos bestreitet Absicht - Chiellini widerspricht

Ramos wurde beschuldigt, Salahs Verletzung mindestens in Kauf genommen zu haben. Der Verteidiger wies den Vorwurf einer Absicht aber stets zurück.

Jetzt bringt Chiellini das Thema erneut aufs Tablett und behauptet, Ramos habe gewusst, dass er Salahs Arm hätte brechen können. "Ramos hat immer gesagt, es sei keine Absicht gewesen. Aber es war ihm bewusst: Wenn er so fällt und ihn dabei fest hält, bricht er ihm in neun von zehn Fällen den Arm."

Ramos "bester Innenverteidiger der Welt"

Ramos habe zwei Charakterzüge, die kaum ein anderer vorweise. Er wisse genau, was man in großen Spielen tun müsse, um zu gewinnen. Auch mit "Dingen, die über jede Logik hinausgehen und mit fast teuflischem Scharfsinn zu Verletzungen führen können". Das Foul an Salah im Champions-League-Finale 2018 sei "ein Meisterstück" gewesen.

Chiellini lobte Ramos zudem als besten Innenverteidiger der Welt. "Man könnte sagen, er ist impulsiv und hat kein großes taktisches Verständnis. (...) Aber ohne ihn wäre Madrid ein Team ohne Verteidigung. Ohne ihn würden Varane, Marcelo und Carvajal wie Kinder in einem Reserveteam aussehen."

