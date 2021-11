International

München - Erst im Sommer wechselte Mohamed Ihattaren von PSV Eindhoven zu Juventus Turin. Die Italiener überwiesen für ihn zwei Millionen Euro.

Um Spielpraxis zu sammeln verlieh die "alte Dame" den Youngster an Sampdoria Genua. Dort machte er noch kein Spiel, schlimmer noch: Seit drei Wochen fehlt vom 19-Jährigen jede Spur.

Ihattaren offenbar in den Niederlanden

Das italienische Internetportal "Calciomercato" berichtet, dass sich Ihattaren weder in Genua, noch in Turin aufhalte. Passend dazu vermelden niederländische Medien nun, dass Ihattaren sich in seine Heimat zurückgezogen habe.

Der offensive Mittelfeldspieler soll unter Depressionen leiden, die im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters im Jahr 2019 stünden. Diesen soll er nie verkraftet haben.

Glaubt man den Quellen, erwägt Ihattaren sogar, seine Profi-Karriere zu beenden.

Ihattaren auf der Liste für Golden Boy Award

In diesem Jahr stand der Niederländer noch auf der Liste der Golden-Boy-Kandidaten. Der Award wird jährlich an den besten U-21-Spieler des Jahres in Europas Topligen vergeben.

Sowohl Juventus Turin als auch Sampdoria Genua äußerten sich zunächst nicht zu den Gerüchten. Das Verschwinden des Teenagers bleibt also ein Rätsel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.