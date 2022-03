Köln (SID) - Mit seinem 49. Länderspieltor hat Harry Kane der englischen Fußball-Nationalmannschaft einen erfolgreichen Auftakt in die WM-Vorbereitung beschert. Der Kapitän der Three Lions erzielte den Siegtreffer zum 2:1 (1:1) gegen die Schweiz. Damit zog Kane in der ewigen Torjägerliste mit der englischen Legende Bobby Charlton gleich. Vor ihm liegt nur noch Wayne Rooney mit 53 Treffern.

Kane traf im Wembley-Stadion per Handelfmeter (78.), nachdem Schiedsrichter Andreas Ekberg (Schweden) den Videobeweis zu Hilfe genommen hatte. Der Mönchengladbacher Breel Embolo (22.) hatte die Schweizer in Führung gebracht, ehe Luke Shaw (45.+1) ausglich.