Salzburg/München - Im kommenden Sommer könnte ein millionenschweres Stürmer-Domino den Fußball erschüttern - und mittendrin der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg.

Der Angreifer hat in 20 Pflichtspielen bereits stolze 14 Treffer erzielt und wird mit zahlreichen Topklubs in Verbindung gebracht. ran gibt einen Überblick im Adeyemi-Poker.

Wer hat die besten Chancen, Adeyemi zu verpflichten?

Halb Europa soll hinter dem jungen "Himmelsstürmer" aus Salzburg her sein, doch laut "Sky" haben vor allem Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain beste Chancen auf eine Verpflichtung Adeyemis.

Mit dem BVB hat es wohl bereits Gespräche gegeben, selbiges soll zeitnah auch mit PSG passieren, die in Adeyemi "einen sehr interessanten Spieler sehen", heißt es im Bericht.

"Spox" bringt zudem noch Inter Mailand und den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp als Interessenten ins Spiel.

Wie stehen die Chancen des FC Bayern auf Adeyemi?

Der Vater von Salzburgs Stürmerstar wurde vor einigen Wochen bereits an der Säbener Straße gesichtet, doch die Chancen des deutschen Rekordmeisters sollen marginal sein, berichtet "Spox". Demnach zweifele die Adeyemi-Seite aufgrund der hohen Konkurrenz im Münchner Starensemble an der sportlichen Perspektive des 19-Jährigen.

Denn mit Robert Lewandowski, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, wäre einer der besten Stürmer der Welt sein größter Konkurrent. Zudem soll auch die Situation von Jamal Musiala, der nach furiosem Saisonstart kaum noch über die Joker-Rolle hinauskommt, für ein Umdenken gesorgt haben.

Schon einmal war Adeyemi in München aussortiert worden. In seinem zehnten Lebensjahr flog der gebürtige Münchner aufgrund einer Disziplinlosigkeit aus dem Bayern-Nachwuchs. "Er hat sich nicht gut verhalten. Er hat einen Fehler gemacht. Aber ein Junge, der zehn oder elf Jahre alt ist, muss doch Fehler machen dürfen", sagte Hermann Gerland, damals sportlicher Leiter in Bayerns zweiter Mannschaft, unlängst in einem Podcast.

Er habe alles unternommen, um Adeyemi zurückzubekommen: "Ich habe die Mutter angerufen, dass sie mir nicht durch das Telefon Schläge angedroht hat, war alles. Ich habe gesagt: 'Frau Adeyemi, das ist doch eine Sache, die irgendwann passiert ist, aber Bayern München ist doch ein Top-Verein, ich passe darauf auf.'"

Gerland ergänzte: "Und ich hatte keine Chance, ihn wiederzukriegen. Ich habe es versucht. Ich habe seine Mutter angerufen, wenn sie mir irgendeinen Wink gegeben hätte, hätte ich alles gemacht."

Nun könnten die Münchner möglicherweise auch beim zweiten Rückholversuch scheitern.

Wer profitiert von einem Adeyemi-Wechsel?

Neben dem abgebenden Verein RB Salzburg soll auch Adeyemis Jugendklub, die SpVgg Unterhaching, massiv profitieren. Laut "Bild" hat sich der Klub um Cheftrainer Sandro Wagner eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 22,5 Prozent gesichert. Bei den kolportierten 30 Millionen Euro Ablöse wären das satte 6,75 Millionen Euro für den Regionalligisten.

Zudem würde die Spielvereinigung erneut profitieren, sollte sich Salzburg ebenfalls eine Weiterverkaufsbeteiligung sichern, heißt es im Bericht. Bereits bei Adeyemis Abschied 2018 kassierten die Hachinger kolportierte 3,35 Millionen Euro Ablöse.

Welches Gehalt winkt Adeyemi?

Der 19-Jährige darf bei einem Wechsel im Sommer wohl mit einem satten Gehaltsplus rechnen, auch wenn genaue Zahlen natürlich nicht bekannt gegeben werden. Laut "Sport1" würde Adeyemi bei den Dortmundern ein höheres Anfangsgehalt erhalten als England-Juwel Jude Bellingham.

Dessen Bezüge sollen bei kolportierten drei Millionen Euro gelegen haben. Ein Wettbieten unter zahlreichen Klubs könnte dafür sorgen, dass Adeyemi sogar noch deutlich mehr Salär einstreicht.

Was zeichnet Adeyemi aus?

Der Stürmer charakterisierte seine Stärken selbst nach seinem Tor-Debüt im DFB-Dress. Dort sagte Adeyemi: "Meine Geschwindigkeit als erstes. Vorne drin ein bisschen im eins gegen eins und meine Torgefährlichkeit, so würde ich mich beschreiben, das sind die Sachen, die mir einfallen."

Vor allem seine Torgefahr könnte ihm eine große Karriere im Nationalteam bescheren, befindet sich der DFB doch bereits seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Lösung für die Mittelstürmer-Problematik.

Aber nicht nur Adeyemi selbst charakterisiert sich als torgefährlich. Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund sagte bei "t-online.de" über seinen Schützling: "Karim ist extrem schnell, leichtfüßig und nur schwer zu fassen. Dazu ist er sehr torgefährlich und hat nicht nur gegen Ende der vergangenen Saison, sondern vor allem auch im aktuellen Spieljahr gezeigt, dass er auf einem super Weg ist."

Der "super Weg" wird Adeyemi wohl schon bald zu einem neuen Abenteuer führen, wohin genau werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.

Markus Bosch

