München - Gareth Bale ist in den letzten Jahren immer wieder eine Schlagzeile wert gewesen - egal ob positiv oder negativ. Der 31-jährige ist seit seinem Wechsel zu Real Madrid, nie richtig warm geworden mit der spanischen Hauptstadt.

Im Gedächtnis bleibt vor allem die "Auszeit", die sich Bale vor rund zwei Jahren bei Real gegönnt hatte. Nachdem er unter Zinedine Zidane immer mehr aufs Abstellgleis geraten war und der Verein ihn los werden wollte, hatte sich der Waliser dafür entschieden, seinen Vertrag kurzerhand auf dem Golfplatz auszusitzen.

Karriereende nach der EM?

Die "Königlichen" reagierten ein knappes Jahr später und schickten den Angreifer auf Leihbasis zurück zu Tottenham Hotspur, wo er in dieser Saison 16 Tore und drei Asissts beisteuerte.

Nach der Europameisterschaft wird es für Bale aber zunächst wieder zurück nach Madrid gehen. Trotz seines bis 2022 laufenden Vertrages soll er, laut der spanischen Zeitung "ABC", mit den Verantwortlichen bereits erste Schritte für eine vorzeitige Auflösung seines Vertrags besprochen haben.

Ein Szenario, welchem die Real-Bosse nicht abgeneigt sein dürften. So könnte man den ohnehin aussortierten Stürmer zumindest frühzeitig von der Gehaltsliste streichen.

Berater dementiert die Gerüchte

Allerdings sollte man sich in Madrid nicht zu früh freuen. Bales Berater, Jonathan Barnett, hat die Gerüchte gegenüber "talkSPORT" wohl bereits für nichtig erklärt und viel mehr als "Müll" bezeichnet.

Eine endgültige Entscheidung, wie es mit Gareth Bale in der kommenden Saison weitergeht, wird dann wohl tatsächlich erst nach der EURO fallen. Möglicherweise sehen wir den 31-Jährigen in den nächsten Monaten ja wieder auf dem Green an seinem Handicap schrauben.

