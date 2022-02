München - Der Kolumbianer und Ex-Bayern-Profi James Rodriguez liebäugelt offenbar rund fünf Monate nach seinem Wechsel zu Al-Rayyan mit einer Rückkehr nach Europa. Auch die amerikanische MLS könnte für den Mittelfeldspieler offenbar eine Option sein.

"Wie lange ich in Katar bleibe? Ich weiß es nicht, man weiß nicht, was passieren wird. Aber ich würde gerne woanders hingehen", sagte James laut der argentinischen Sportzeitung "Olé".

"Ich würde gerne nach Europa zurückkehren, warum nicht. Ich habe die Voraussetzungen, ich komme in einen Rhythmus und werde abwarten, was passiert. Eine andere gute Option ist es, in die USA zu gehen. Das gefällt mir sehr, aber dafür ist noch Zeit", äußerte sich der frühere Bayern-Profi zu seinen Zukunftsplänen.

Differenzen mit Trainer Benitez bei Everton

James war 2020 – mit Unterbrechung eines zweijährigen Gastspiels an der Säbener Straße – nach sechs Spielzeiten ablösefrei von Real Madrid zum FC Everton gewechselt. Ein Jahr später ging er nach Differenzen mit Trainer Rafael Benitez für 8 Millionen Euro Ablöse nach Katar.

"Ich bin auf einen Trainer gestoßen, der nicht auf mich zählen wollte", erklärte James, der nach eigenen Angaben eigentlich länger bei den „Toffees“ bleiben wollte.

Trotz seiner Wechselabsichten ist beim katarischen Al-Rayyan längst nicht alles schlecht für James: "In der Liga haben wir keine guten Ergebnisse erzielt, aber im Pokal läuft es, und das Ziel ist es, diesen zu gewinnen. Immerhin spiele ich und ich bin gut drauf", so der Linksfuß, der noch einen Vertrag bis Juni 2024 besitzt. Für seinen neuen Arbeitgeber kommt James bisher auf drei Treffer und vier Vorlagen in zehn Partien.

