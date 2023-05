Von Tobias Schimon

Seit drei Jahren spielt Kevin Volland bei der AS Monaco, zwei Mal erreichte das Team aus dem Fürstenteam den dritten Platz in der Ligue 1.

In dieser Saison läuft es ein klein wenig schlechter, aktuell müssen sich die Monegassen mit Rang vier zufriedengeben.

Noch schlechter lief es aber für Volland persönlich, der drei Mal länger wegen Verletzungen fehlte und im ran-Interview am Rande des Formel-E-Rennens von Monaco von einem "Seuchen-Jahr" spricht.

Neben seiner aktuellen Situation äußert sich der 30-Jährige, der 15 Länderspiele für Deutschland bestritt, auch zum Kampf um den Titel in der Bundesliga, zur Relegation und zu den Chancen seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen auf den Erfolg in der Europa League.

Kevin Volland über…

... die Saison der AS Monaco:

"Die Saison hatte Höhen und Tiefen. Aktuell haben wir wieder eine schwierige Phase, leider zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil wir doch noch auf die Champions-League-Plätze geschielt haben. Aber da sind wir jetzt deutlich weg, von daher hoffen wir, dass wir den vierten Platz halten können. Lille ist knapp hinter uns, Rennes in Schlagdistanz und wir spielen noch gegen beide sowie gegen Lyon, das wird ein heißer Tanz. Vielleicht geht auch noch was nach oben, aber das wird schon schwer."

... seine persönliche Bilanz in Monaco:

"Mit den ersten zwei Jahren bin ich sehr zufrieden. Es war eine super Erfahrung, sportlich auf sehr hohem Niveau und sehr konstant, auch persönlich. Die aktuelle Saison ist ein bisschen ein Seuchen-Jahr. Ich hatte unglückliche Verletzungen, ein Mal am Knöchel, dazu zwei Mal die Rippe gebrochen an derselben Stelle. Da kämpfst du dich dann immer wieder ran und willst nach der Reha viel zu schnell einsteigen, anstatt das Gas rauszunehmen und erst dann wieder zu spielen, wenn du 100 Prozent fit bist. Deshalb war es in diesem Jahr ein bisschen verhext, aber trotzdem habe ich auch ein paar Tore geschossen. Unter dem Strich war es okay, aber nicht top."

... seine Zukunft:

"Ich habe noch ein Jahr Vertrag und da ich mich sehr wohlfühle, auch privat, ist es im Moment so, dass ich bis 2024 in Monaco bleibe. Und nach den vier Jahren muss man dann schauen, ob man hier nochmal verlängert, ob man nochmal in der Bundesliga unterschreibt oder auf was man dann noch Lust hat. Meine Familie und mich zieht es auf jeden Fall zurück nach Deutschland in die Heimat, wir wollen auch nach der Karriere wieder im Allgäu leben. Aber was dann genau wird, muss man schauen. Ich bin nächstes Jahr 31, habe eine Familie mit zwei Kindern, das fließt in so eine Entscheidung alles mit rein. Bisher haben wir immer eine gute Lösung gefunden."

... ein Comeback in der Nationalmannschaft:

"Aktuell besteht kein Kontakt zum Bundestrainer."

... den Wirbel bei Ligarivale Paris St. Germain:

"Es bekommt ja jeder mit, was bei PSG los ist. Paris hat einen Kader mit so unglaublich guten Spielern, da haben sie diese Saison vielleicht nicht alles rausgeholt. Deshalb kann man auch verstehen, dass die Fans unzufrieden sind. Hinzu kommen noch die ganzen Nebenkriegsschauplätze mit der Frage, ob Messi den Verein im Sommer verlässt. Das wird medial immer alles sehr hochgepusht, wie bei den Bayern."

... die Chancen seines Ex-Klubs Bayer Leverkusen auf den Europa-League-Sieg:

"Ich denke schon, dass sie den Titel holen können. AS Rom ist im Halbfinale ein harter Brocken. Aber wenn sie diese Hürde nehmen, kann ich mir auch den Finalsieg gut vorstellen, da sie momentan einen klaren Aufwärtstrend haben. Das wäre eine Riesensache, nicht nur für die Fans, der ganze Verein sehnt sich ja nach einem Titel, das weiß ich selbst aus meinen vier Jahren in Leverkusen. Die Chance darauf ist mit dieser Mannschaft und diesem Trainer absolut da."

... seinen Favoriten auf die deutsche Meisterschaft:

"Ich finde es in erster Linie klasse, dass es spannend und im Kampf um die Meisterschaft noch alles drin ist. Und als Bundesliga-Fan wünsche ich mir, dass es am letzten Spieltag noch zu einem Showdown kommt und dass bis zur letzten Minute für Bayern und Dortmund alles möglich ist. Das hofft ja irgendwie jeder Fußball-Romantiker. Und auch der Abstiegskampf ist sehr spannend, deshalb macht es sehr viel Spaß, die Bundesliga anzuschauen."

... seinen Tipp für den Relegationsplatz:

"Ich glaube, Stuttgart oder Bochum. Schalke drücke ich jedenfalls die Daumen, zumal ich über Alex Nübel Kontakt zu Ralf Fährmann und Michael Langer habe. Jeder dachte, die wären schon abgeschlagen und jetzt sind sie wieder voll dabei."