Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht in sein erstes "Endspiel" im Europapokal: Im Conference-League-Duell am Donnerstag gegen den FC Slovacko (18.45 Uhr/RTL+) steht das Team von Trainer Steffen Baumgart mit dem Rücken an der Wand. Nach zwei Niederlagen gegen Partizan Belgrad braucht der FC mindestens ein Unentschieden beim punktgleichen Vertreter aus Tschechien, um die Chance auf ein Weiterkommen am Leben zu erhalten.

Nach der 0:5-Klatsche in der Bundesliga beim FSV Mainz 05 reist der FC nicht mit dem größten Selbstvertrauen nach Tschechien. Baumgart nahm seine Spieler aber in Schutz. "Die letzten zweieinhalb Wochen waren ein Auf und Ab der Gefühle. Von 'wir sind richtig gut' bis 'wir sind leider beschissen'", sagte der Trainer vor dem richtungweisenden Spiel: "Es ist doch klar, dass das mit den Jungs etwas macht."

Ein Sieg bei Slovacko würde ein zweites "Endspiel" in einer Woche gegen den OGC Nizza bedeuten. Bei einer Niederlage droht das vorzeitige Aus: Denn wenn Nizza im Parallelspiel gegen Belgrad gewinnen sollte, hätte der FC keine Chance mehr auf die nächste Runde. Trotz der schwierigen Ausgangslage wird Baumgart wohl auch in Tschechien rotieren.

Erfreuliche Nachrichten gab es vom Trainingsplatz. Jan Thielmann nahm am Dienstag nach überstandener Virus-Erkrankung erstmals wieder an Teilen des Mannschaftstrainings teil. Die letzten sechs Pflichtspiele hatte der 20-Jährige verpasst. Ein Einsatz in diesem Jahr ist aber noch offen.