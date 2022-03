Köln (SID) - Ein Tor des Hoffenheimers Andrej Kramaric hat dem Fußball-Vizeweltmeister Kroatien nicht zu einem erfolgreichen Start ins WM-Jahr gereicht. Der 30-Jährige erzielte beim 1:1 (1:0) gegen Slowenien zwar die Führung (39.). Doch Jakal Bijol (90.+1) glich in der Nachspielzeit aus.

Neben Kramaric standen auch die Bundesliga-Profis Marin Pongracic (Borussia Dortmund), Josko Gvardiol (RB Leipzig) und Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt) in Ar-Rayyan in Katar in der Startelf. Für die Kroaten, die sich direkt für die Endrunde in Katar qualifiziert hatten, war es das achte Spiel in Folge ohne Niederlage. Die letzte Pleite hatte es im Sommer im EM-Achtelfinale gegen Spanien (3:5 n.V.) gegeben. Nächster Testspielgegner ist am Dienstag ebenfalls im WM-Gastgeberland Bulgarien.