Rom (SID) - Das 3:0 (3:0) des zweimaligen italienischen Fußballmeisters SSC Neapel am letzten Spieltag der Serie A bei Spezia Calcio wurde von Krawallen überschattet. Die Partie am Sonntag musste für über zehn Minuten unterbrochen werden, weil Anhänger beider Klubs im Stadion aufeinander losgingen. Schon vor der Begegnung hatte Neapel den dritten Platz und damit die Teilnahme an der Champions League sicher.