Er war der Matchwinner im Finale der Weltmeisterschaft: Emiliano Martinez. Nachdem er beim Stand von 3:3 eine Mega-Chance von Randal Kolo Muani vereitelt und seine Farben ins Elfmeterschießen gerettete hatte, behielt er dort mit einer Paraden die Oberhand und führte sein Team so zum Titelgewinn.

Bei der anschließenden Siegesparade in Buenos Aires hatte Martinez eine Babypuppe mit dem Gesicht von Kylian Mbappe, der im Finale einen Dreierpack schnürte, mit sich herumgetragen. Daraufhin gab es viel Kritik am Torhüter von Aston Villa.

Mbappe cool: "Martinez ist nicht mein Problem"

Nach seinem PSG-Comeback beim 2:1 gegen RC Strasbourg äußerte sich der Betroffene selbst zu den Provokationen. "Das ist nicht mein Problem", sagte der Weltmeister von 2018. "Ich habe keine Energie, mich mit solchen Dingen zu beschäftigen." Mbappe erzielte den 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Auch zu Lionel Messi, der noch Sonderurlaub genießt, äußerte sich der Angreifer. "Ich habe ihm gratuliert, so wie es sich gehört", erklärte Mbappe. "Für ihn war es wichtig, das Spiel zu gewinnen. Für mich natürlich auch, aber man muss dem anderen Team auch erwachsen gratulieren, wenn man verliert."

Dass PSG in 2023 mit einem Finalsieger und einem Finalverlierer im Sturm spielt, stellt für Mbappe kein Problem dar. "Was bei der Equipe passiert und was bei PSG passiert, sind zwei verschiedene Dinge. Mein Klub sollte nicht unter dem leiden, was in anderen Teams passiert", erklärt der 24-Jährige