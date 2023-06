Kylian Mbappe sieht seine Zukunft offenbar nicht bei Paris Saint-Germain. Sein PSG-Vertrag geht bis 2024 - mit Option auf ein weiteres Jahr. Diese Option will er nun nicht mehr ziehen, was eine Frage nach sich zieht: Verlässt Mbappe PSG schon in diesem Sommer? Alle News, Gerüchte und Entwicklungen im Liveticker.