München - Im Sommer verlängerte Kylian Mbappe seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain. Damals durchaus überraschend, denn eigentlich war die gesamte Fußballwelt von einem Wechsel des Superstars zu Real Madrid ausgegangen. Nun hat die "New York Times" enthüllt, wie viel sich die Pariser die Dienste des 23-Jährigen kosten lassen.

Demnach soll Mbappe 251 Millionen Euro Gehalt für drei Jahre bekommen. Diese Summe entspricht einem Jahressalär von rund 83 Millionen Euro. Zudem soll der Stürmer, nur für seine Unterschrift, eine Prämie von rund 125 Millionen Euro erhalten haben.

Doch nicht nur das Geld soll Kylian Mbappe von einem Verbleib bei PSG überzeugt haben. Vor dem ersten Champions-League-Spiel der Saison erklärte er, dass sich sogar Frankreichs Präsident Emanuel Macron für eine Vertragsverlängerung in Paris stark gemacht hat: "Ich hätte mir nie vorstellen können, mal mit dem Präsidenten über meine Zukunft, meine Karriere zu sprechen. Das ist verrückt, wirklich verrückt."

Auch sportlich läuft es rund!

"Er sagte mir: 'Ich will, dass Du bleibst und nicht jetzt schon gehst, denn Du bist sehr wichtig für das Land. Du hast noch Zeit, Du kannst auch später noch gehen. Jetzt kannst Du noch ein bisschen bleiben'. Wenn der Präsident so etwas zu Dir sagt, bedeutet das natürlich viel", so der Franzose weiter.

Auch sportlich läuft es für Mbappe momentan super. Beim 2:1-Sieg gegen Juventus Turin erzielte er beide Treffer. In der Liga gelangen ihm in fünf Spielen bereits sieben Tore.

