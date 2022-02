München - Es passt einfach nicht zwischen Joao Felix und Atletico Madrid.

Der 22-jährige Portugiese ist bei Cheftrainer Diego Simeone nicht allzu beliebt. Nur sechsmal durfte er sich in dieser Saison in der Liga von Anfang an beweisen, dreimal in der Champions League. Bereits im Winter hätte das Offensiv-Juwel den spanischen Meister gerne verlassen, gekommen ist es dazu allerdings nicht.

Doch während die Schwierigkeiten lange Zeit diskret behandelt wurden, gehen Spieler und Trainer inzwischen einen anderen, öffentlichen Weg.

Erst kürzlich hatte sich Felix im Interview mit "The Athletic" zur Krise bei seinem Verein geäußert. In der Liga liegt Atletico aktuell nur auf Rang fünf, der Rückstand auf Tabellenführer Real beträgt bereits satte 17 Punkte.

Simeone stichelt gegen Felix

"Ich denke, wir alle wissen, was das Problem ist. Ich möchte es allerdings nicht sagen", sagte der Portugiese. Sein Trainer Simeone konnte sich eine ebenfalls öffentliche Reaktion, beziehungsweise einen kleinen Seitenhieb gegen den 22-Jährigen daraufhin nicht verkneifen.

"Zu dem, was Joao gesagt hat, müssen sie ihn fragen. Ich arbeite im Einklang mit dem Team. Aber wenn ihm klar ist, was unser Problem ist, dann wäre es gut, das zu wissen."

Im Sommer 2019 wechselte Felix für unglaubliche 127,2 Millionen Euro von Benfica Lissabon in die spanische Hauptstadt – verbunden mit der Ankündigung, das Gesicht des Klubs zu werden. Geklappt hat das bisher nicht.

Laut spanischen Medien soll der Fußball-Stil von Simeone daran einen entscheidenden Anteil haben. So soll er den 22-Jährigen in Situationen bringen, in denen er sein Potenzial nicht entfalten kann.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.