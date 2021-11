Rom/München - Ungewohnter Anblick: Statt im Trikot von Lazio Rom und auf Torejagd verbrachte Ciro Immobile seinen Sonntag als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz.

Papst Franziskus hatte den Sturmstar gebeten, ein Benefizspiel zur Unterstützung bedürftiger Menschen zu leiten. Dieser Bitte kam Europameister Immobile nach.

Immobile zeigt zweimal auf den Punkt

Beim 7:7-Unentschieden zwischen einer Fußball-Auswahl der Welt-Roma-Organisation und einer inklusiven vatikanischen Mannschaft hatte der 31-Jährige aber nicht allzu viel zu tun. Die Partie im Trainingsstadion von Lazio lief, wie erwartet, sehr fair ab.

Zweimal musste der Stürmer im Refereekostüm aber doch auf den Punkt zeigen. Beide Mannschaften erhielten jeweils einen Strafstoß, einmal wegen eines Fouls, einmal wegen eines Handspiels.

In den kommenden Tagen wird Immobile aber wieder in seine alte Rolle schlüpfen und an seiner Rückkehr arbeiten. Bei der 0:2-Pleite gegen Juventus Turin fehlte er wegen einer Wadenverletzung.

In der Europa League am kommenden Donnerstag bei Lokomotive Moskau könnte der Angreifer wieder mit dabei sein. Dann aber nicht mehr als Schiedsrichter.

