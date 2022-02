Leipzig (SID) - Torschütze Emil Forsberg war nach dem Remis zum Start in die Europa League positiv gestimmt. "Wir haben trotzdem die große Chance weiterzukommen", sagte der 30-Jährige am RTL-Mikrofon nach dem 2:2 (1:1) gegen Real Sociedad San Sebastian im Play-off-Hinspiel um den Einzug in das Achtelfinale: "Es war ein enges Spiel, über die ganze Zeit waren wir die bessere Mannschaft."

Forsberg hatte per Foulelfmeter (82.) den Ausgleich in der Schlussphase erzielt. Das 2:2 "war extrem wichtig", sagte Kevin Kampl. Der Elfmeter sei dabei "eher glücklich" gewesen, räumte Trainer Domenico Tedesco ein: "Ich glaube, wenn er den nicht pfeift, schaltet sich der VAR auch nicht ein". Dennoch betonte der RB-Coach: "Wir liegen zweimal zurück und zeigen zweimal eine richtig gute Reaktion."

Vor dem Rückspiel am 24. Februar sei nun "alles offen, wir wollen natürlich weiterkommen", erklärte Konrad Laimer im ORF-Interview: "Jetzt stehen wir gefühlt auf Null, wir haben 90 Minuten dort in Spanien."