International

München - Mit einem Traumtor bei der WM 2014 in Brasilien ging einst der Stern von James Rodriguez auf. Im Achtelfinale gegen Uruguay nahm der Kolumbianer den Ball mit dem Rücken zum Tor mit der Brust an, drehte sich einmal um die eigene Achse und zimmerte das Leder elegant unter die Latte.

Fünf Treffer später inklusive Torjägerkanone hatte sich der damals 23-Jährige binnen vier Wochen auf den Radar der europäischen Topklubs katapultiert. Real Madrid bekam den Zuschlag für 75 Millionen Euro.

Acht Jahre später bleibt vom einstigen "Superstar in den Startlöchern" fast nur ein uneingelöstes Versprechen. Denn James gelang es seitdem kaum, sein unbestritten großes Potenzial konstant über längere Zeit abzurufen.

James in Katar nicht glücklich

Mit 30 Jahren wechselte der einstige Hoffnungsträger 2021 dann auch noch vom FC Everton zu Al Rayyan nach Katar und damit in die fußballerische Bedeutungslosigkeit. Everton-Coach Rafael Benitez fällte damals ein vernichtendes Urteil: "James präferiert Geld und ein komfortables Leben. Das ist ihm wichtiger als der Wettkampf und der Erfolg im Fußball."

Jetzt aber sehnt sich der Kolumbianer zurück auf die europäische Bühne. Nach nur 15 Einsätzen für den Katar-Klub bot er sich im Sommer proaktiv beim FC Valencia an. "Ich würde zu Fuß kommen", sagte er im Interview mit "El Chiringuito".

Erhört wurde er nicht. Womöglich auch, weil es ein offenes Geheimnis ist, dass James nach seinem Durchbruch 2014 eigentlich nur unter Trainer Carlo Ancelotti funktioniert hatte - unabhängig vom Arbeitgeber.

James funktioniert nur unter Ancelotti

Hier der Beweis: 2014 bis 2016, in der Glanzzeit des Südamerikaners, hielt Ancelotti das Zepter bei Real Madrid in der Hand. Unter Nachfolger Zinedine Zidane folgte der Absturz, so dass James 2017 leihweise zum FC Bayern flüchtete. Trainer dort damals: Carlo Ancelotti.

Nachdem der Italiener noch in der Hinrunde gefeuert worden war, erlebte James unter Jupp Heynckes und später Niko Kovac eine schwierige Phase. Zwar ließ er hin und wieder sein Können aufblitzen. Nach Ablauf der zweijährigen Leihe bat er die Münchner jedoch, die Kaufoption nicht zu ziehen.

Er fühle sich im kalten Deutschland nicht sonderlich wohl, hieß es. Allerdings sprachen aus Sicht der Bayern auch sportliche Gründe gegen eine feste Verpflichtung, James hatte es nicht über den Status eines Einwechselspielers hinaus gebracht.

Ancelotti bleibt der James-Flüsterer

Zurück bei Real blieb er blass, weshalb er 2020 in die Premier League zum FC Everton wechselte. Wettertechnisch kein logischer Schritt, ist es an der Merseyside doch tendenziell noch frostiger als in München.

Doch James konnte dem Ruf seines Förderers Ancelotti nicht widerstehen. Und tatsächlich fand der Spielmacher eine Saison lang zu alter Stärke zurück. Ancelotti untermauerte seine Rolle als James-Flüsterer.

Als der "Maestro" aber zu Real Madrid zurückkehrte und Benitez in Everton übernahm, dauerte es nur wenige Wochen, ehe James sich für das große Geld in Katar entschied und den "Toffees" den Rücken kehrte. Dort hatte er seinen Stammplatz nämlich längst wieder verloren.

Zu teuer! Wechsel zu Galatasaray geplatzt

Die Zufriedenheit im Wüstenstaat hielt nicht lange an. Schon im Februar verkündete er trotz Vertrags bis 2024, zurück nach Europa zu wollen. Ohne finanzielle Einbußen, weshalb in der vergangenen Woche der Wechsel zu Galatasaray Istanbul platzte.

Die Türken waren nicht bereit, das Sechs-Millionen-Jahressalär aufzubringen. Auch nicht die Hälfte davon im Rahmen einer Leihe. Verzicht kam für James offenbar nicht in Frage, wodurch Benitez' Worte von vor einem Jahr durchaus noch einmal an Relevanz gewinnen.

James vor Wechsel zu Olympiakos

Mit Olympiakos Piräus scheint sich jetzt aber ein Klub gefunden zu haben. Laut dem Transfer-Experten Fabrizio Romano flog James bereits am Mittwoch zum Medizincheck nach Griechenland. Eine mündliche Einigung soll es ebenfalls geben.

Bei Olympiakos würde James auf einen alten Bekannten treffen, seinen Ex-Real-Kollegen Marcelo, der selbst erst vor wenigen Tagen unterschrieben hat.

Es ist wohl James' letzte Chance, sich mit Piräus und starken Leistungen in der Europa League für größere Klubs zu empfehlen und zu beweisen, dass er auch funktioniert, wenn der Trainer einmal nicht Carlo Ancelotti heißt - so wie zuletzt bei der Weltmeisterschaft 2014.

Carolin Blüchel

