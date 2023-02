Nach dem Absturz in der Serie-A-Tabelle wegen eines Punktabzugs hat der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin die letzte Titelchance in Italien gewahrt. Im Viertelfinale der Coppa Italia schaltete der Rekordsieger zu Hause Lazio Rom mit 1:0 (1:0) aus und trifft nun in der Runde der letzten Vier auf Cup-Verteidiger Inter Mailand.

Für Juve, das in der Gruppenphase der Champions League gescheitert war und in Italiens Topliga nur noch Tabellen-13. ist, traf Bremer per Kopf zum verdienten Sieg (44.). Den zweiten Endspielteilnehmer spielen US Cremonese und die AC Florenz aus.

Juventus waren zuletzt wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung in Zusammenhang mit Spielertransfers 15 Punkte abgezogen worden. Der Klub hat dagegen Einspruch beim obersten Sportgericht des Italienischen Olympischen Komitees CONI eingereicht.