München - Einmal mehr war Weltfußballer Robert Lewandowski Wegbereiter für einen weiteren Sieg des FC Barcelona in LaLiga. Am sechsten Spieltag steuerte der Ex-Münchner vier Tage nach dem 0:2 in der Champions League bei den Bayern zwei Treffer beim 3:0 (2:0) gegen den FC Elche bei.

Der Pole, der in der 34. und 48. Minute erfolgreich war, erhöhte sein Trefferkonto in der Primera Division auf acht. Der ehemalige Bayern-Star wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

Für den weiteren Treffer der Katalanen sorgte der Niederländer Memphis Depay (41.). Die Gäste hatten bereits in der 14. Minute Abwehrspieler Gonzalo Verdu durch eine Rote Karte verloren. Kurz vor der Halbzeit wurde auch Elche-Coach Francisco Rodriguez per Roter Karte von der Bank verwiesen.

