Neben der Bundesliga (live in SAT.1 und auf ran.de) und Premier League startet am Freitagabend auch die französische Ligue 1 in die neue Saison. Paris Saint-Germain mit dem Starensemble um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe geht einmal mehr als Favorit ins Rennen um die Meisterschaft in Frankreich.