Paris - Lionel Messi musste den FC Barcelona nach 21 Jahren verlassen. Große finanzielle Probleme zwangen die Katalanen, den wohl besten Spieler ihrer Vereinsgeschichte gehen zu lassen.

Als wahrscheinlichster neuer Arbeitgeber Messis gilt Paris Saint-Germain. Der 34-Jährige soll PSG-Trainer Mauricio Pochettino bereits angerufen haben.

Hier findet ihr alle News und Updates zum heißesten Transfer-Gerücht des Sommers.

+++ Update 10. August, 22:20 Uhr: PSG bestätigt Messi-Transfer +++

Lange hat es PSG spannend gemacht jetzt ist der Hammer-Wechsel endlich offiziell. Die Pariser bestätigten die Unterschrift von Lionel Messi bis 2023 mit einem Video. "Ich freue mich auf dieses neue Kapitel in meiner Karriere. Alles an diesem Klub entspricht meinen persönlichen Ambitionen. Ich weiß, wie talentiert die Mannschaft und der Trainerstab sind. Ich bin entschlossen, etwas ganz besonderes für die Fans und den Klub hier aufzubauen und freu mich darauf, das erste mal im Parc des Prances zu spielen", wird der Superstar auf der PSG-Homepage zitiert.

"Dass Messi unsere Weltklasse-Mannschaft verstärkt, ist eine Fortsetzung unseres starken Transferfensters diesen Sommer. Angeführt von unseren hervorragenden Coaches, freue ich mich darauf, mit diesem Team Geschichte zu schreiben", sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi.

A new 💎 in Paris !



PSGxMESSI ❤️💙 pic.twitter.com/2JpYSRtpCy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 10, 2021

Update 10. August, 22:14 Uhr: Erste Bilder im neuen Trikot aufgetaucht

+++ Update 10. August, 22:14 Uhr: Erste Bilder im neuen Trikot aufgetaucht +++

Paris Saint-Germain hat das erste Bild und das erste Video von Lionel Messi im Trikot seines neuen Vereins Paris Saint-Germain veröffentlicht.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الاسطوره في الحدييقه 🤩🤩🤩🤩🤩 pic.twitter.com/BGNYbv8T2F — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 10, 2021

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 صوره متداوله لميسي : pic.twitter.com/LkGAwBlJS3 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 10, 2021

- فلوريان تروكت : ميسي سيرتدي الرقم 30 ، لقد قبل طلب الإستثناء الباريسي .. pic.twitter.com/ThaLeSf6T0 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 10, 2021

+++ Update 10. August, 18:18 Uhr: PSG kündigt Pressekonferenz für Mittwoch an +++

Ob der Mega-Transfer heute wirklich noch verkündet wird? Paris St. Germain hat zumindest für den morgigen Mittwoch zur Pressekonferenz geladen - um 11 Uhr. Sehr wahrscheinlich wird Lionel Messi dann vorgestellt.

Davor dürften noch der Medizincheck und die Vertragsunterschrift anstehen.

+++ Update 10. August, 16:44 Uhr: Messi wechselt die Rückennummer +++

Nachdem Lionel Messi beim FC Barcelona in den vergangenen Jahren die Nummer 10 trug, soll er laut "Marca" bei Paris nun die 30 auf dem Rücken tragen, die er einst auch in Katalonien hatte. Die 10 wird weiterhin sein Kumpel Neymar tragen.

+++ Update 10. August, 15:45 Uhr: PSG erklärt Messi-Deal mit Clip für fix +++

Mit einem etwas kryptischen Clip hat Paris St. Germain den Mega-Deal mit Lionel Messi angedeutet. In dem 13 Sekunden langen Video sind ein Flugzeug, die argentinische Flagge, eine Unterschrift, das Konterfei des Superstars und auch die sechs Trophäen als Weltfußballer zu sehen.

Zudem ist von einem "neuen Diamanten in Paris" die Rede. Damit sollte der Deal, über den die Sportwelt seit Tagen spricht und schreibt, in trockenen Tüchern sein.

+++ Update 10. August, 14:54 Uhr: Knapp 40.000 Menschen verfolgen Messi-Flug +++

Aktuell ist Lionel Messi auf dem Weg nach Paris, um dort den Medizincheck zu absolvieren.

Auf dem Flugüberwachungsportal "Flightradar 24" verfolgen fast 40.000 Menschen den Privatflieger des Argentiniers auf seinem Weg in die Seine-Metropole.

Immerhin knapp 7.000 Menschen verfolgen einen Linienflug von Barcelona nach Paris, der aber nicht Messi an Bord hat.

+++ Update 10. August, 13:11 Uhr: Messi-Vater bestätigt PSG-Wechsel +++

Jetzt dürfte auch der letzte Zweifler so langsam aber sicher überzeugt sein: Lionel Messi wechselt zu Paris Saint-Germain. Dies bestätigte auch Jorge Messi, der Vater des argentinischen Superstars, gegenüber dem spanischen TV-Sender "La Sexta".

"Ja, Leo wird heute bei Paris Saint-Germain unterschreiben", erklärte der 63-Jährige. Das Team um den Superstar soll bereits eng mit den Paris-Verantwortlichen in Bezug auf die Pressekonferenz und die offizielle Vorstellung am Mittwoch zusammenarbeiten. In Kürze würde Messi seinen Flug in die französische Hauptstadt antreten.

+++ Update 10. August, 12:00 Uhr: Bericht aus Frankreich: PSG-Medizincheck am Dienstag +++

Der Hammer-Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint Germain nimmt immer mehr Form an. Wie die französische Zeitung "L’Équipe" berichtet, soll Messi mit seinem Flugzeug bereits am Dienstag in der französischen Hauptstadt landen.

Dort soll der Argentinier die letzten Medizinchecks absolvieren und einen Zwei-Jahres-Vertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben. Am Mittwoch soll er dann im Rahmen einer Pressekonferenz im Parc de Princes vorgestellt werden.

Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte den Transfer des "Zauberflohs" zu PSG. So soll Messi in den kommenden Stunden in Paris landen und den Vertrag unterschreiben. Sein Jahresgehalt wird dabei wohl 35 Millionen Euro Netto betragen.

+++ Update 9. August, 13:01 Uhr: Anwalt will gegen möglichen Messi-Wechsel nach Paris klagen +++

Ein spanischer Anwalt versucht einem Bericht der "Marca" zufolge den anstehenden Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain noch zu stoppen. Demnach habe Dr. Juan Branco, Vertreter der Mitglieder des FC Barcelona, eine Beschwerde beim Berufungsgericht von Paris eingereicht.

Die Argumentation des Anwalts: Beim Financial Fairplay der UEFA komme PSG noch schlechter weg als Barca.

"Das Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis von PSG ist in Bezug auf das Financial Fairplay deutlich schlechter als das vom FC Barcelona. In der Saison 2019/20 lag das Verhältnis zwischen Gehältern und Einnahmen der Pariser bei 99 Prozent, während das von Barca 54 Prozent betrug", so Branco.

Der ran Bundesliga Manager ist da! Stelle dir an jedem Spieltag die Mannschaft deiner Träume zusammen und zeige der Konkurrenz mit cleveren Transfers, dass du der Beste bist. Es warten attraktive Haupt- und Spieltagspreise. Starte jetzt auf bundesligamanager.ran.de!