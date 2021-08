Paris - Lionel Messi hat am Dienstag seinen Vertrag bei Paris St. Germain unterschrieben, nun wurden auch erste Details bekannt, wo der Superstar wohnen, oder besser residieren wird. Der 34-Jährige hat eine Suite im Fünf-Sterne-Hotel Le Royal Monceau-Raffles bezogen, das sich selbst als der "glamouröseste Pariser Palast" bezeichnet.

Das Nobel-Hotel liegt in der Avenue Hoche, im Herzen von Paris, nur wenige hundert Meter vom Arc de Triomphe entfernt. Der Eiffelturm, Sacre-Coeur und der Louvre befinden sich ebenfalls in Laufweite. Das Hotel selbst postete auf seinem Instagram-Account ein Video von Messis Ankunft in Paris, auch Neymar soll in seinen ersten Monaten in der französischen Hauptstadt im Le Royal Monceau-Raffles gewohnt haben.

Im Messi-Hotel befindet sich ein privates Kino

Im Hotel befinden sich sechs ausgezeichnete Restaurants, in denen unter anderem Steak vom japanischen Wagyu-Rind für 80 Euro aufgetischt wird. Selbstverständlich gibt es auch einen luxuriösen Spa-Bereich und sogar ein privates Kino.

Die Suite, in der Messi, seine Frau Antonella und die drei Kinder leben, soll 17.000 Euro pro Nacht kosten. Angesichts eines Jahresgehalts von rund 40 Millionen Euro netto kann sich der neue Superstar von PSG das aber locker leisten.

Hier einige Eindrücke des Nobel-Hotels.

