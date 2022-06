München - Die erste Saison von Lionel Messi bei Paris Saint-Germain ist Geschichte. Überzeugt hat der Argentinier allerdings nur selten. In 34 Spielen sammelte der hochdekorierte Star 26 Scorerpunkte (elf Tore, 15 Vorlagen). Oft wirkte der siebenmalige Weltfußballer aber wie ein Fremdkörper im Spiel der Pariser.

Als Grund für seine durchwachsene Premierensaison in der französischen Hauptstadt hat Messi nun unter anderem seine Corona-Erkrankung angeführt. Im Januar dieses Jahres hatte der 34-Jährige diese unangenehme Erfahrung gemacht. Nach eigenen Aussagen hatte "La Pulga" lange mit den Langzeitfolgen zu kämpfen.

In einem Interview mit "TYC Sports" erklärte Messi: "Ich hatte Nachwirkungen in meiner Lunge. Ich kam zurück und konnte anderthalb Monate lang nicht einmal laufen, weil meine Lunge in Mitleidenschaft gezogen wurde."

Der Ehrgeiz war größer als die Vernunft

Im Nachhinein, ist sich der Argentinier sicher, hätte er nicht so früh wieder ins Training einsteigen dürfen: "Ich kam zurück, bevor ich es hätte tun sollen und es wurde schlimmer, weil ich zu schnell war. Das hat mich zurückgeworfen."

Messis Ehrgeiz war größer als die Vernunft. "Ich konnte es nicht mehr ertragen, ich wollte laufen, trainieren - ich wollte weitermachen. Und am Ende wurde es noch schlimmer", berichtete er.

In der kommenden Saison will der ehemalige Barca-Stürmer wieder angreifen und zeigen, dass er immer noch einer der besten Spieler der Welt ist: "Dieses Jahr wird anders. Ich bin bereits auf das vorbereitet, was kommt. Ich kenne den Verein, ich kenne die Stadt, ich fühle mich etwas wohler in der Umkleidekabine mit meinen Teamkollegen, und ich weiß, dass es anders sein wird."

