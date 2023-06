Spektakuläre Wende im Ringen um die Zukunft von Superstar Lionel Messi: Der Weltfußballer setzt seine Karriere bei Inter Miami in den USA fort – und nicht etwa in Saudi-Arabien, wie verschiedene Medien zuletzt gemeldet hatten.

Im Interview mit den spanischen Sportzeitungen "Mundo Deportivo" und "Sport" bestätigte Messi den Wechsel: "Ich werde nicht zu Barca zurückkehren. Ich werde zu Inter Miami gehen." Messi (35) hatte am vergangenen Wochenende sein letztes Spiel für Paris St. Germain absolviert. Seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängert er nicht.

"Ich habe die Entscheidung getroffen, nach Miami zu gehen. Es ist noch nicht hundertprozentig spruchreif. Mir fehlen noch ein paar Dinge, aber wir haben beschlossen, den Weg gemeinsam zu gehen", so Messi: "Mir war klar, dass ich Europa verlassen würde, wenn es mit Barcelona nicht klappt, um aus dem Rampenlicht herauskommen und mehr an meine Familie zu denken. Ich wollte zu Barça zurückkehren, aber ich wollte meine Zukunft nicht in die Hände von anderen Leuten legen."

Saudi-Arabien und FC Barcelona gehen leer aus

Höchst lukrative Angebote aus Saudi-Arabien standen im Raum. Die Saudis lockten zuletzt schon Messis ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo in ihre Liga. "Wenn es eine Frage des Geldes gewesen wäre, wäre ich nach Arabien oder anderswohin gegangen", so Messi.

Gehandelt wurde zudem, dass Inter Miami – dessen Miteigentümer und Präsident die englische Fußballikone David Beckham ist – Messi unter Vertrag nehme und ihn dann nach Barcelona verleihe. Nach Informationen der "Marca" und der "BBC" ist dieses Gedankenmodell jedoch vom Tisch, der Superstar wird demnach stattdessen in der nordamerikanischen Profiliga MLS auflaufen.