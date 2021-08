Paris/München - Die offizielle Bestätigung ist da: Lionel Messi wird in der kommenden Saison für Paris St. Germain spielen.

Am Nachmittag landete der 34 Jahre alte Superstar in der französischen Hauptstadt und wurde dort von PSG-Fans begeistert empfangen, Neymar begrüßte seinen alten Kollegen bereits in seiner Instagram-Story. Wenige Stunden später bestätigte der Klub den Coup.

Wir haben die spannendsten Fragen und Antworten zu dem Mega-Transfer.

Warum geht Messi zu PSG?

Aufgrund der prekären finanziellen Lage und der Gehaltsobergrenze in der spanischen La Liga konnte sich Messis Stammverein FC Barcelona das Gehalt des Superstars nicht mehr leisten. Klubs, die sich einen Spieler wie Messi überhaupt leisten können, kann man in der Corona-Krise an einer Hand abzählen. Selbst für den FC Bayern ist ein solcher Transfer außer Reichweite.

Und so war der Investorenklub Paris St. Germain mit seinen Millionen aus Katar ein naheliegendes Ziel, zumal Messi mit den Franzosen beste Chancen haben dürfte, weitere Titel zu seiner beeindruckenden Sammlung hinzuzufügen. Neben der französischen Meisterschaft und dem Pokal ist auch der Gewinn der Champions League durchaus realistisch.

Außerdem hat Messi bereits mit Neymar zusammengespielt, mit dem Argentinier Angel Di Maria verbindet ihn eine Freundschaft. Im Sommerurlaub wurde er mit Mittelfeldspieler den Marco Verratti und weiteren PSG-Profis gesichtet. Die Eingewöhnung dürfte also nicht sonderlich schwer fallen.

Die Frage, ob er als Kind schon in PSG-Bettwäsche geschlafen hat, bleibt offen.

Messi zu PSG: Wann kann er spielen?

Vorausgesetzt Messi besteht den obligatorischen Medizincheck, könnte er theoretisch sofort eine Spielerlaubnis erhalten und am Samstag gegen Racing Strasbourg (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) in der Lique 1 auflaufen. Allerdings ist es ziemlich wahrscheinlich, dass PSG den Superstar erstmal behutsam an die Mannschaft heranführt und tatsächlich erst Ende August, Anfang September wirklich regelmäßig einsetzt.

Schließlich gibt es ja auch noch ein paar andere ganz gute Kicker im Kader.

PSG: Wie passt Messi in die Mannschaft?

Lionel Messi passt natürlich in jede Mannschaft der Welt. Messi könnte bei PSG über rechts stürmen, Neymar über links und Kylian Mbappe den Mittelstürmer geben. Damit hätte Paris eine der spektakulärsten Sturmreihen in der Geschichte des Fußballs zusammen. Wenn das Trio auch nur einigermaßen miteinander harmoniert, dürften die Abwehrreihen sämtlicher Top-Klubs mächtig ins Schwitzen geraten.

Messi: Welche Rückennummer bekommt er bei PSG?

Bei Barcelona hatte Messi die Nummer 10, die bei PSG aber Neymar trägt. In der französischen Hauptstadt wird Messi die 30 tragen, diese Rückennummer trug der Argentinier bereits ganz zu Beginn seiner Barcelona-Karriere.

Was wird Messi verdienen?

Die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, dass Messi 40 Millionen Euro verdienen wird und dazu noch Prämien bekommt. In Barcelona verdiente Messi in den vergangenen Jahren angeblich sogar 75 Millionen Euro netto, angesichts seines fortgeschrittenen Fußballeralters ist ein solcher Vertrag aber nicht mehr realistisch.

Außerdem gibt es ja auch immer noch Corona, auch wenn das PSG nicht sonderlich interessieren dürfte.

PSG: Wie geht das mit dem Financial Fairplay?

Das ist die große Frage. Zwar ist Messi ablösefrei, die Transfer- und Gehaltsbilanz von PSG sieht aber auch nicht besser aus als bei Barca, eher sogar noch schlimmer. Allerdings haben sowohl der französische Fußballverband wie auch die UEFA die Regeln angesichts der Corona-Pandemie gelockert, was PSG nun offenbar ausnutzt.

Gut möglich, dass PSG nun noch Spieler verkauft, um die Bilanz zu verbessern. Julian Draxler und Mauro Icardi gelten als Kandidaten. Unterm Strich muss aber auch festgehalten werden, dass die wirklich großen Klubs es bisher noch immer geschafft haben, Konsequenzen aus Verstößen gegen das Financial Fairplay zu vermeiden. PSG holte 2017 Neymar für 222 Millionen Euro und ein Jahr später Mbappe für 145 Millionen Euro. Die UEFA ließ den Klub jedoch gewähren. Da muss ein guter Steuerberater am Werk sein. Oder mehrere.

Spricht Lionel Messi französisch?

Bisher noch nicht. Messi spricht nur seine Muttersprache Spanisch, auch Englisch kann er nicht. Aber vielleicht war es ja auch ein Anreiz für seinen Transfer, eine neue Sprache zu lernen? Und wenn nicht, ist für 40 Millionen Euro netto auch ein Dolmetscher drin.

Der ran Bundesliga Manager ist da! Stelle dir an jedem Spieltag die Mannschaft deiner Träume zusammen und zeige der Konkurrenz mit cleveren Transfers, dass du der Beste bist. Es warten attraktive Haupt- und Spieltagspreise. Starte jetzt auf bundesligamanager.ran.de!

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.