München - Im spanischen Pinto bei Madrid hat sich am Samstag im Anschluss an ein Jugendspiel eine Tragödie ereignet. Wie die Homepage der Gemeinden berichtet, starb ein Zwölfjähriger im städtischen Stadion Principe de Asturias, nachdem er nach dem Schlusspfiff zusammengebrochen war.

Obwohl ein anwesendes Elternteil gemeinsam mit weiteren Personen zu einem Defibrillator griff und den Jungen mit Herz-Lungen-Massagen wiederbeleben wollte, konnte diesem nicht geholfen werden.

Rettungssanitäter kämpften demnach 50 Minuten um das Leben des Teenagers, ehe sein Tod festgestellt wurde.

Tod im Jugendfußball: Zwölfjähriger erleidet Asthmaanfall

Laut eines Notrufs gegen 13:25 Uhr erlitt der Zwölfjährige einen schweren Asthmaanfall und anschließend einen Bronchospasmus. Dabei handelt sich um eine starke Verkrampfung der Atemwege, die Atemnot zur Folge hat und auch zu einer lebensbedrohlichen Situation führen kann.

Der Stadtrat sprach der Familie des verstorbenen Jungen sowie seiner Mannschaft und dem Club Escuelas Deportivas Pinto "sein Beileid und seine Solidarität" aus. Als "Zeichen der Trauer und des Respekts" wurden alle weiteren Spiele der städtischen Ligen von diesem Wochenende abgesagt.

Trauer nach Tod von Zwölfjährigem: Politik kondoliert und zeigt sich "schockiert und traurig"

Die städtische Partei teilte via Social Media mit: "Wir sind schockiert und traurig über den Tod eines jungen Mannes aus Pinto nach einem Spiel der Liga Social. Wir möchten seiner Familie und seinen Freunden unser Beileid aussprechen. Möge er in Frieden ruhen."

Weitere Einzelheiten zu dem tragischen Vorfall wurden nicht genannt. In dem Bericht wird auch auf einen weiteren Todesfall bei einem Fußballspiel hingewiesen. So war im Juli des vergangenen Jahres in Andalusien ein 18-Jähriger bei einem Spiel mit Freunden ums Leben gekommen.

