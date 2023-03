Muss Manchester City auch in der Champions League auf Phil Foden verzichten?

Der 22-Jährige reiste aus dem Camp der englischen Nationalmannschaft ab, um sich einer Blinddarmoperation zu unterziehen.

Sein Premier-League-Verein, Manchester City, bestätigte dies auf Twitter und ergänzte: "Phil wird nun nach Manchester zurückkehren, um mit der Rehabilitation zu beginnen."

Das Topduell gegen den FC Liverpool in der englischen Liga am Samstag (ab 13:00 Uhr im Liveticker) wird er mit Sicherheit verpassen - darüber hinaus sei es aber auch "noch unklar, wie lange er ausfallen wird".

Einsatz gegen Bayern fraglich

Da keine genaue Ausfallszeit benannt wurde, ist es auch fraglich, ob der Kicker die "Citizens" in der Königsklasse gegen den deutschen Rekordmeister unterstützen kann.

Das Hinspiel findet am 11. April (ab 20:30 Uhr im Liveticker) in Manchester statt, das Rückspiel wird am 19. April in München (ab 20:30 Uhr im Liveticker) ausgetragen.

Rückstand auf Arsenal

Die Mannschaft von Pep Guardiola hat in der Premier League bereits acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal. Die führenden "Gunners" haben jedoch eine Partie mehr bestritten.

In der englischen Nationalmannschaft verpasste Foden den 2:0-Sieg gegen die Ukraine in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024.