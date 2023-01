London (SID) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United muss monatelang ohne Christian Eriksen (30) auskommen. Der dänische Offensivspieler erlitt nach Klubangaben beim FA-Cup-Erfolg gegen den FC Reading (3:1) eine Verletzung am Sprunggelenk und fällt demnach voraussichtlich "bis Ende April oder Anfang Mai" aus.

Schon nach der Partie am Samstag hatte Eriksen das Old Trafford auf Krücken verlassen. Die Red Devils liegen in der Premier League als Tabellenvierter auf Champions-League-Kurs. Der Dänemark-Star war im vergangenen Sommer vom FC Brentford zu ManUnited gewechselt.